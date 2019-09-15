انفصال نادين نجيم عن زوجها بطريقة راقية وهي بانتظار انتهاء معاملات الطلاق

فاجأ خبر انفصال الممثلة نادين نجيم عن زوجها هادي الأسمر متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لاسيما وأن نادين من الشخصيات التي تركت باب حياتهما الخاصة بعيداً عن الأضواء. ومن المعروف أن نادين تكن كل الاحترام لزوجها السابق ، حيث أنّها لم تتطرق لهذا الموضوع حتى مع أقرب الناس إليها احترامًا لهادي والذي بدوره يبادلها نفس المشاعر والسلوك.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر من مكتب نادين الإعلامي وفقًا لـ”سيدتي” حدوث الإنفصال فعلا ونادين وهادي اتفقا قبل عام تقريبًا على الإنفصال كزوجين، لكنهما قررا أن تأخذ الأمور وقتها الطبيعي لتحضير ولديهما “هيفين وجوفاني” على هذه الخطوة المصيرية في حياتهما كي لا تؤثر سلبًا على عامهما الدراسي أيضًا، وفضّلا التكتم عن هذا الموضوع حتى الإنتهاء من معاملات الطلاق، ولهذا السبب بقيت نادين مع هادي والولدين في نفس المنزل رغم الإنفصال، وهي الآن تنتظر معاملات الطلاق لكي تنتهي حتى تنتقل إلى منزلها الخاص برفقة “هيفين وجوفاني”.

اليوم بعد أن أصبحا مستعدين مع ولديهما على هذه الخطوة المهمة، قررا الإعلان عن خبر إنفصالهما بطريقة راقية والبقاء على علاقتهما كصديقين فيما يصبّ بمصلحة الطفلين أولاً. وما يؤكد على كلامنا هذا، تواجدهما قبل يومين معًا في عيد ميلاد إبنهما ومشاركته هذه المناسبة كأي والدين صالحين، يضعان مصلحة الأولاد أولوية في حياتهما. وفي أول ردّ فعل لـ نادين بعد انتشار الخبر، قامت باعادة نشر بعض التأكيدات التي تؤكد خبر انفصالها عن زوجها، واضعة حداً لكل من يحاول الاصطيادج في المياه العكرة ويحاول خلق شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.