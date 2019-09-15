بالفيديو.. سيرين عبدالنور بإطلالة لامعة في عيد ميلاد وائل كفوري

خطفت الفنانة سيرين عبد النور، الأنظار أثناء حضورها حفل عيد ميلاد النجم وائل كفوري، حيث نشرت فيديو إطلالاتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة سيرين من خلالها بإطلالةبفستان سواريه باللون الفضي اللامع، ذوالكتف الواحد.
يذكر أن الفنانة سيرين عبد النور تستعد لعمل درامي جديد الذي ستخوض به أولى تجاربها في عالم التطبيقات الرقمية، ومن المقرر أنها ستقوم بغناء تتر المسلسل ستقدم
ومن ناحية آخرى انتهت الفنانة سيرين عبد النور من تصوير برنامج جديد بعنوان "الديفا"، و هو يخضع الآن لعملية المنتاج، ومن المقرر عرضه فور الانتهاء من عملية المنتاج.
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