درة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية التونسية في مصر

شاركت الفنانة درة في إدلاء صوتها بالانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة بسبب وفاة الرئيس التونسي الباجي قايدالسبسي والتي انطلقت اليوم في العاصمة التونسية.
وتحرص درة باستمرار على المشاركة في الانتخابات السياسية الخاصة ببلدها، وكل ما يخص هذا الأمر.
ونشرت درة صورة لها حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي من أمام لجنتها الانتخابية.
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