شاهد.. رنا سماحة و نداء شرارة يكشفان موعد حفلتهما بدار الاوبرا

روجت كل من الفنانتين رنا سماحة و نداء شرارة لحفلتهما المقبلة بدار الأوبرا المصرية، وجاء ذلك عبر صفحتهما الرسميتان بموقع

تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 1

من شهر أكتوبر المقبل، على المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يكون الحضور في تمام الساعة السباعة مساءً.

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