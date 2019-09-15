شاهد.. رنا سماحة و نداء شرارة يكشفان موعد حفلتهما بدار الاوبرا

روجت كل من الفنانتين رنا سماحة و نداء شرارة لحفلتهما المقبلة بدار الأوبرا المصرية، وجاء ذلك عبر صفحتهما الرسميتان بموقعتبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 1من شهر أكتوبر المقبل، على المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يكون الحضور في تمام الساعة السباعة مساءً.
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