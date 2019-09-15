بالفيديو.. محمد رمضان يكشف كواليس "إنساي"

كشف النجم محمد رمضان كواليس تصوير كليب "إنساي"عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وذلك بعد تخطيه حاجز الـ 140 مليون نسبة مشاهدة.

وكليب "إنساي"، من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد، والذي شاركه في الغناء.

يذكر أن النجم محمد رمضان شارك مؤخراً

Advertisements

في بطولة مسلسله الرمضاني "زلزال"، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من ماجد المصري، حلا شيحة، أحمد صيام، منى عبد الغني، هنادي مهنا، حسام داغر.