بالفيديو.. محمد رمضان يكشف كواليس "إنساي"

كشف النجم محمد رمضان كواليس تصوير كليب "إنساي"عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وذلك بعد تخطيه حاجز الـ 140 مليون نسبة مشاهدة.
وكليب "إنساي"، من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد، والذي شاركه في الغناء.
يذكر أن النجم محمد رمضان شارك مؤخراً
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