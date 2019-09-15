إقبال كبير على عروض التجريبي23غت

«انتحار معلن» يشهد إقبالًا جماهيريًا.. و«الرائع» الأمريكى

«دار الأحلام» البرازيلى الأكثر جذبًا

استطاع مهرجان المسرح التجريبى فى دورته الـ26 جذب انتباه الجمهور منذ يومه الأول، ورغم تضارب بعض مواعيد العروض، الا أن المشاركات العربية والأفريقية والدولية استطاعت ان تجذب عددًا كبيرًا من الجمهور.

أثار العرض البرازيلى «دار الأحلام» لفرقة، Cia. Truks البرازيلية إعجاب الجمهور، والذى قدم لمدة يومين متتاليين على مسرح السلام.

وحقق العرض نجاحا لافتا، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، لأنه يحمل قدرا كبيرا من الخيال، ورغم أنه عرض بسيط على مستوى الإنتاج، إلا أنه يقدم رسائل عميقة وذات دلالة.

يدور العرض حول ثلاثة رجال يُزعم أنهم مجانين تمت دعوتهم لتناول طعامهم، ولا يوجد أمامهم ما يؤكل أو يشرب، ولأنهم جوعى وعطشى فإنهم سيبدأون رحلة خيالية بحثا عن الطعام فى الصحراء، وقاع البحار، وحتى الفضاء الخارجى،تشكل الشخوص الإبداعية من الملاعق والأكواب والزجاجات والمناديل والمقالى وغيرها من أدوات المطبخ, التى تنضم إلى خيالاتهم ومغامراتهم المذهلة. وفى النهاية بعد أن تمكنوا من تناول وجبتهم تتكشف المفاجأة: هل كانوا فعلا مجانين؟ وهل المجانين غير قادرين على اللعب؟.

كما شهد العرض الكويتى «جزء من الفانية» على مسرح البالون حضورًا كبيرًا من الجمهور المصرى وأبناء الجالية الكويتية فى القاهرة،ومندوب السفارة الكويتية عمار

السعيد، وعدد من النقاد والأكاديميين، ورغم ان العرض لم يعرض سوى مرة واحدة، لأن عرضه الأول واجه أزمة تقنية جعلت فريق العمل يلغيه فى اللحظات الأخيرة.

وأحداثه تدور حول ديكتاتور أطفأ نور حياته بيده، بسبب نرجسيته، فهو يفعل كل شيء من أجل نفسه، قاسٍ ومتجبر مع الجميع، لا يرحم حتى زوجته التى تشعر بالحصار واليأس لأفعاله غير الإنسانية، وتصاب بالندم لأنها تزوجت رجلًا مثله، تتذكر طفولتها وألعابها البلاستيكية، وعندما كبرت أصبحت هى اللعبة فى يد زوجها القاسى... كل ذلك عبر قراءة إخراجية تعتمد التجريب والبحث المسرحى الإضافى.

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يذكر أن «جزء من الفانية» من إخراج عبدالعزيز النصار ومن تأليف الكاتبة مريم نصير، ومن بطولة عبدالله بهمن، وحصة النبهان، وكفاح الرجيب، وعبدالعزيز بهبهانى، وعبدالله البلوشى، والمقداد الإبراهيم.

كما قوبل عرض « انتحار معلن» للمخرج مازن الغرباوى باهتمام كبير، وهو أول أعمال رابطة الإنتاج المسرحى العربى المشترك «من أجل شراكة مسرحية عربية مستدامة»،من تأليف الدكتور سامى الجمعان.

وقال المخرج مازن الغرباوى: إن الفكرة انطلقت من رأس الدكتور سامى الجمعان، بالتعاون مع فضاء

الحمرا وفضاء 77 فى الجمهورية التونسية، الذين احتضنوا العرض، وتم تقديمه للمرة الأولى على خشبة المسرح التونسى، متمنيًا أن يكون هذا النموذج بداية لنماذج مسرحية قوية مقبلة.

فيما أطلق الدكتور سامى الجمعان، الرابطة المسرحية العربية التى تقوم على الشراكة المسرحية المستدامة بالتعاون مع عدد من الدول العربية، وتبدأ انطلاقها من أرض الكنانة مصر متمثلة فى عرض “انتحار معلن” بالتعاون مع المخرج مازن الغرباوى، والفنانة التونسية منى التلمودى.

ويعتبر عرض الافتتاح الأمريكى The Fantasticks أكثر العروض مشاهدة حيث حظى بنسبة حضور جماهيرى كبيرة نظرا لأهمية العرض، وهو أحد أهم العروض التى قدمها المسرح الأمريكى فى تاريخه، ويصفه البعض بأنه جوهرة المسرح الأمريكى،ويتناول العرض قصة مبنية على مسرحية The Romancers، للكاتب إدموند روستاند، وهي أكثر مسرحية موسيقية تم عرضها فى العالم، بمُصاحبة ألحان الموسيقى هارفى شميدت وكلمات توم جونز؛ ليُشاهد الجمهور على مدى عقود حكاية جارين من الآباء يقفان أمام سعادة طفليهما، لويزا ومات، الواقعين فى الحب فى مواجهة التظاهر بالعداء.

وقدم العرض الاستعراضى، مجموعة موسيقية بسيطة، تظهر بشكل كلاسيكى، على نفس الوضع الذى افتتح به قبل أكثر من 50 عامًا واستمر تقديمه مدة خمسة عقود (42 عامًا بالتحديد) وتم عرضها على مدى 17162 ليلة عرض، ويعد هذا العرض أكثر مسرحية موسيقية تم عرضها فى العالم، وحصدت جائزة تونى «تكريم التميز فى المسرح» فى عام 1991.

يُذكر أن المهرجان يشارك فيه 68 دولة تقدمت بـ179 عرضا، منها 39 دولة أجنبية تقدمت بـ97 عرضا، وأكثرها مشاركة هى دولة الهند التى تشارك بثمانية عروض، تليها اليونان والبرازيل.