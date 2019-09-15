بالصور.. منة فضالي تتألق بإطلالة ملكية أنيقة

خطفت الفنانة منة فضالي الأنظار، حيث نشرت صور إطلالاتها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة منة من خلالها بإطلالة ملوكي مرتدية فستان أسود أنيق، وذلك اثناء وجودها في مدينة بيروت بلبنان، من أجل حضور افتتاح موسم الجديد من برنامج "ذا

فويس"، والمقرر عرضه على شاشة قناة "إم بي سي".

يذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك حالياً في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، والذي يذاع حالياً على شاشة قناة "دي إم سي".

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و المسلسل من تأليف محمد رجاء،

و ميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وبطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز، سيمون، دنيا، أميرة هاني، رامي وحيد، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، محمد نجاتي، ريم البارودي، هشام المليجي، عمر الشناوي، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ميرنا وليد، محمد عز، محمود فارس، أحمد التهامي، ياسمين نيازي.