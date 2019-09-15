بصورة نادرة.. هاني شاكر يحيي ذكرى فؤاد المهنس

أحيا نقيب المهن الموسيقة هاني شاكر، ذكرى وفاة النجم فؤاد المهندس، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر صورة نادره تجمعه بالنجم الراحل فؤاد المهندس، وعلق قائلاً: "في ذكري وفاه الفنان الكبير فؤاد المهندس الثالثه عشر، صوره تجمعني به ورفيقه عمره الفنانه الكبيره شويكار، رحم الله الفنان الكبير فؤاد المهندس".
يذكر أن نقيب المهن الموسيقية
يشار إلى أن آخر أعمال النجم فؤاد المهندس "فوازير عمو فؤاد"، والتي أستمرت أكثر من عشر سنوات فيالثمانينات والتسعينات من القرن العشرين.
وكانت الحلقات من بطولة فؤاد المهندس، وشارك فيها مشيرة إسماعيل، ليلى طاهر، فاروق فلوكس، علا رامي، علاء زينهم، عزة لبيب، مجدي فكري، أحمد سامي عبد الله، ومن تأليف شامخ الشندولي، و إخراج محمد رجائي.
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