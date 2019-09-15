بالفيديو.. مكالمة تامر حسني مع إنجي علي في أسرار النجوم

نشرت الإعلامية إنجي علي مكالمة النجم تامر حسني، أثناء حلقة المخرج محمد سامي، في برنامج "أسرار النجوم"، والمذاع على إذاعة راديو نجوم إف إم.
يذكر أن النجم تامر حسني يستعد لعرض فيلمه "الفلوس"، من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، جوهرة، خالد الصاوي، محمد سلام، أحمد السقا، عليربيع، ويزو، كميل سلامة، الذي حل محل الفنان عزت أبو عوف الذي وافته المنية قبل مواصلة تصوير دوره في الفيلم.
يشار إلى أن النجم تامر حسني أحيا مؤخرا أضخم حفل في الشرق الأوسط على مسرح صالة الهوكي باستاد القاهرة الدولي، وذلك وسط عدد ضخم من الجمهورومحبيه، الذي وصل إلى عشرات الآلاف.
وقدم النجم تامر حسني من خلاله باقة من ألمع أغانيه، التي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير، ومن بينها: "يا بنت الإيه"، "أنا ولا عارف"، كل مرة"، "عيش بشوقك"، "تليفوني رن"، "قرب حبيبي"، "بطلت العالم في النكد"، "يانا يا مفيش"، "ناسيني ليه"، "كفياك أعذار"، "رسمي فهمي نظمي".
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