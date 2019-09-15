يوسف الخال يردُّ مجددًا على حقيقة إنهاء الثنائية مع نادين نجيم.. وسبب "البلوك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردَّ الممثل يوسف الخال على تفسيرات الجمهور المُتعلّقة بإنهاء ثنائياته مع الفنانة نادين نجيم في المسلسلات، مُشيرًا إلى أن تعليقه على هذا الموضوع فُهم بشكل خاطئ.

كما تحدّث الخال لـ"فوشيا" عن سبب عدم مشاركته في الأعمال الدرامية الضخمة، إضافةً إلى استخدامه "البلوك" على الأشخاص عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أنّ الممثل يوسف الخال يخوض تجربةً جديدةً فريدةً من نوعها من خلال لعب دور البطولة في مسلسل "لو ما التقينا" إلى جانب الممثلة سارة أبي كنعان وكوكبة من الممثلين المخضرمين.