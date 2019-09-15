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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. التريللر الرسمى لفيلم الرعب Countdown والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح القائمون على عرض فيلم " Countdown "التريللر الرسمي للفيلم و الذي وصلت مدته الي دقيقتين و 40 ثانية جمعت عدد من مشاهد العمل .
وتدور أحداث فيلم " Countdown " حول ممرضة تقوم بتنزيل تطبيق يزعم أنه يتوقع لحظة وفاة شخص ما ، فيخبرها هذا التطبيق أن أمامها ثلاثة أيام فقط للعيش وأن عليها أن تجد طريقة لإنقاذ حياتها قبل انتهاء الوقت.
فيلم " Countdown " من تأليف و اخراج جاستين ديك و بطولة آن وينتورز واليزابيث ليل و بيتر فاسينيلي و ليزا لينك و غيرهم .
من التريللر الرسمي لفيلم الرعب Countdown (4)
من التريللر الرسمي لفيلم الرعب Countdown (5)
من التريللر الرسمي لفيلم الرعب Countdown (6)
من التريللر الرسمي لفيلم الرعب Countdown (7)
من التريللر الرسمي لفيلم الرعب Countdown (1)
من التريللر الرسمي لفيلم الرعب Countdown (2)
من التريللر الرسمي لفيلم الرعب Countdown (3)
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