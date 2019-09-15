شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض حكاية "اكدب عليا شوية" من "نصيبى وقسمتك 3" السبت على ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على مسلسل "نصيبى وقمستك 3" للمؤلف عمرو محمود ياسين، عن البوستر الأول للحكاية الثالثة التى تحمل اسم "اكدب عليا شوية" وذلك قبل انطلاق عرضها على شاشة ON E يوم السبت المقبل، على أن يتم البدء فى عرض حلقاتها اليوم على إحدى القنوات العربية.



اكدب عليا شوية

حكاية "اكدب عليا شوية" بطولة مراد مكرم وميرهان حسين ومؤمن نور أمير شاهين وألفت عمر والمغربية طاهرة واللبنانية صبا الرفاعى وأسما سليمان وآخرين، وإخراج مصطفى فكرى، تدور أحداثها فى اطار اجتماعى حول المشاكل التى تقابل أى زوجين فى الحياة.

وتعرض قناة ON E هذا الأسبوع الحكاية الثانية من المسلسل والتى تحمل اسم "براد شاى" بطولة هانى عادل وهبة مجدى وعبير صبرى وإخراج محمد سلامة، بينما انطلق عرض أول حكايات العمل يوم السبت الماضى من خلال "اتفضل فى الصالون" بطولة حلا شيحة وفراس سعيد وأحمد جمال سعيد وإخراج مصطفى فكرى.