تامر حسني يوجه رسالة خاصة لمؤمن زكريا.. ويطالب الجماهير بدعمه.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري تامر حسني، رسالة خاصة لمؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، ونشر فيديو للقائه الأخير والذي كشف فيه عن إصابته ومرض والته.

تامر حسني، أرفق مع الفيديو مقطع من أغنية “أوعى الدنيا تمشيك”، التي أطلقها قبل شهور لإحدى المستشفيات، وعلق على الفيديو قائلًا: “مؤمن زكريا لا تربطني بيه أي صداقة شخصية، يربطني بيه فقط الإنسانية وأنه ابن بلدي، وشفت الفيديو دا زي كل الناس، هو من أهم لاعبي مصر في كرة القدم”.

وأضاف: “اتعرض لضغوط وحروب نفسية، والدته مستحملتش الكلام السلبي المحبط اللي بيكسر في ابنها قدام عنيها، تعبت ودخلت المستشفى وعملت عملية وهو اتصاب بحالة نفسية مرضية كبيرة أثرت على المخ وطريقة نطقه للكلام والله أعلم أثرت عليه تاني في إيه”.

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وتابع: “أكيد متوسم خير في النادي الأهلي ومن جماهير مصر العظيمة سواء من الأهلي أو الزمالك إنهم مش هيسيبوه وهيقفوا جنبه؛ ولو بالكلمة الطيبة التشجيعية لحد مايرجع بكامل صحته ويفرح قلب والدته عليه من تاني”.

واستطرد: “جمهورنا المصري العظيم وقت الجد قلب واحد مليان رحمة بيعدي وبيسامح رغم أي اختلاف، لما بنرحم الناس ربنا بيبعتلنا ناس ترحمنا وأكيد مفيش أي جهاز في البلد يرضى يسيب الراجل دا كدا ربنا يشفيك يا كابتن مصر وترجع تنور الدنيا كلها والملاعب وربنا يطمنا على والدتك وتقوم بألف سلامة أنت وست الكل”.

وكانت إدارة النادي الأهلي، قد أعلنت تكفلها بعلاج مؤمن زكريا، مؤكدين أنهم في إنتظاره بعد تعافيه.