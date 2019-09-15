إلهام الفضالة تعالج تشوهات وجهها بعملية تجميل جديدة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة مؤخرا أن هناك عملية تجميل تسببت في تشويه وجهها، حيث خضعت لتقنية “تكساس” من أجل نحت وجهها، وهو ما تسبب في ترهل بجانب وجهها.

الفنانة الكويتية قررت إصلاح هذا التشوه بعملية تجميل جديدة خضعت لها، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو لها من داخل عيادة التجميل، وذلك على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”.

إلهام ظهرت في الفيديو وهي تسأل الطبيبة عن الإجراء الذي سوف تتخذه للتخلص من الترهل في منطقة الذقن، فأخبرتها أن الحل الأمثل هو شد الوجه بالخيوط.

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الفنانة الكويتية وافقت على الخضوع لهذا الإجراء، وقامت الطبيبة بالشرح بشكل مبسط الخطوط الجاري اتخذاها من أجل التخلص تماماً من الترهل في منطقة الذقن.

وكانت إلهام الفضالة قد أكدت أن وجهها كان أجمل كثيرا قبل الخضوع لتفنية لتقنية “تكساس”، وأضافت: “الحين أبي حنكي يرجع ما اعرف كيف.. فيلر ما في بس صار ترهل.. والله بوريكم صورتي عشان شوفوا حنكي قبل كان حلو وايد.. ما أدري ليه سويت تكساس والله تحسفت على حنكي كتر شعر راسي”.