نجوم الفن يساندون عاصي الحلاني بعد الحادث الخطير الذي تعرض له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي على دعم الفنان اللبناني عاصي الحلاني والإطمئنان عليه بعد الحادث الخطير الذي تعرض له بعد سقوطه من على جواده وإصابته بفقدان مؤقت للذاكرة بالإضافة إلى بعض الرضوض والكسور.

إصابة عاصي الحلاني أجبرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، على توجيه رسالة له بعد غياب طويل عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت له رسالة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، قالت فيها: “ألف سلامة على الصديق الغالي والحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله تكون بخير وتقوم بالسلامة لبيتك وجمهورك اللي بيحبك”.

الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين ، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “أخي الحبيب عاصي الحلاني ألف سلامة ليك يا حبيبي وإن شاء الله تعود قريبا لجمهورك ولكل محبينك أحسن مما كنت بإذن الله”.

وقالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “سلامة قلبك يا حبيب القلب وما بيوقع إلا الشاطر، تقوم بالسلامة”.

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فيما نشرت افلنانة اللبناينة ديانا حداد، صورة لعاصي بعد الحادث وعلقت عليها قائلة: “الحمدلله على سلامة الفارس الفنان عاصي الحلاني، إن شاء الله تقوم بالسلامة يا خيي ويحفظك لعيلتك وولادك ومحبينك”.

وقالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “ألف الحمدالله على سلامتك عاصي، اللي عندو قلب شجاع متلك بيتخطى بإذن الله كل العقبات”.

بينما أكدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أنها تنتظره في برنامج The Voice Kids إذ يشاركها في لجنة التحكيم مع محمد حماقي.

أما افلناننة الإماراتية أحلام، فقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “لكل حصانٍ كبوه ألف سلامة على الفارس عاصي الحلاني الملك سلامتك يا صديقي وننتظر نشوفك بخير وعلى كرسي The Voice Kids”.

وقال الفنان المصري تامر حسني: “ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي يا عاصي معلش مايقع الا الشاطر يلا قوم بالسلامه لجمهورك يا فارس يا بطل”.