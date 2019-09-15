شكرا لقرائتكم خبر عن 13 أكتوبر.. الإمارات تطلق فعاليات الدورة الـ 7 من مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب والان مع التفاصيل

تطلق الإمارات فعاليات الدورة الـ7 من مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب، خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بمشاركة نخبة واسعة من النجوم، وصنّاع السينما العرب والعالميين.

ويركز المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة "فن" المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بالإمارات، على تقديم أعمال سينمائية مستوحاة من الكتب؛ احتفاءً بحصول إمارة الشارقة على لقب "العاصمة العالمية للكتاب 2019" اللقب الثقافي الأرفع عالمياً الذي توجت به الإمارة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وللتأكيد على أهمية الكتاب، ودوره في صناعة الفنون، والارتقاء بها.

ويتيح المهرجان لعشاق السينما التنافس على جوائزه ضمن الفئات الـ7 التي يقدمها وهي: "أفضل فيلم من صنع الأطفال والشباب"، و"أفضل فيلم من صنع الطلبة"، و"أفضل فيلم خليجي قصير"، و"أفضل فيلم دولي قصير"، و"أفضل فيلم رسوم متحركة"، و"أفضل فيلم روائي طويل"، و"أفضل فيلم وثائقي".

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة "فن" ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: "يعد المهرجان حدثا ينتظره جميع المهتمين بصناعة الأفلام السينمائية ذات الجودة العالية التي تلهم الأطفال واليافعين والشباب على حد سواء لتحفيزهم على احتراف أساسيات الفن السابع، ويشكل حالة فنية استثنائية قادرة على تغيير المشهد السينمائي المحلي والعربي".

وتابعت "القاسمي": "يترجم الحدث رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وجّه بتضمين الشباب كفئة مستهدفة في المهرجان لإيمانه بطاقاتهم وكفاءاتهم الفنية في استكمال مسيرة الإبداع السينمائي ببصمة عربية تعكس هويتنا وثقافتنا وقيمنا".

Advertisements

وأضافت أن العمل الفني السينمائي هو الأكثر قدرة على ترجمة الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمعات وأداة مهمة في بناء الصور الذهنية عن منجزات الشعوب وحضارات الأمم ونقلها إلى العالم.

وأشارت إلى أن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب يتكامل مع الفعاليات الثقافية والفنية التي ترعاها الشارقة، استناداً إلى نهج الإمارة في بناء الإنسان وتعزيز قيمه بالمعرفة وترسيخ المبادئ السليمة في فكره وسلوكياته ليكون قادراً على رؤية العالم بعين الفنان المبدع.

وانطلقت الدورة الأولى من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل في عام 2013، وهو المهرجان السينمائي الأول من نوعه في الدولة والمنطقة، وأحد مشاريع مؤسسة فن – الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، المؤسسة التابعة لحكومة الشارقة والتي ترعاها قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ويهدف المهرجان إلى دعم وتعزيز مواهب الأطفال في عالم صناعة السينما وتكريس مبادئ العمل الفني الهادف إلى غرس قيم نبيلة في نفوس الجيل الجديد.

وفي عام 2018، وبتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصبح المهرجان يستهدف الشباب ليتغير اسمه إلى المهرجان السينمائي الدولي للأطفال والشباب، بما يعكس حرص إمارة الشارقة على إشراك فئة الشباب في مسيرة تطوير السينما العربية والارتقاء بالفن السابع ببصمة عربية تعكس قيم وتطلعات الشباب العربي.