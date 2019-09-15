هواجس المجتمع السعودي واهتماماته في “حراك مع ملاك”

في إطار اجتماعي تفاعلي، ينطلق البرنامج الجديد “حراك مع ملاك” الذي تقدمه الدكتورة ملاك الحسيني على MBC1. يناقش البرنامج قضايا المجتمع السعودي، مشاكله وآفاته، ويضيء أيضاً على اهتمامات الشارع السعودي وهواجسه الآنية مع جمهور شبابي يتفاعل مع المواضيع المطروحة داخل الاستديو.

وتستقبل ملاك في كل حلقة مجموعة من الحالات والنماذج من المجتمع السعودي، تطرح قصصها وتجاربها الشخصية على بساط البحث، ويشارك الشباب في الحوار من خلال إبداء آراءهم بحرية والتعبير بشكل جريء عما يجول في خاطرهم لا تنقصه العفوية.

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في السياق نفسه، يسلط البرنامج الجديد الضوء على القضايا الإنسانية الوجدانية، ويرصد القصص المؤثرة والتجارب الملهمة للشباب السعودي على وجه التحديد.

الجدير بالذكر أن الدكتورة ملاك الحسيني هي سيدة سعودية ملهمة، تحصد متابعة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي.

يُعرض برنامج “حراك مع ملاك” مع ملاك الحسيني على MBC1، اعتباراً من 15 أيلول/سبتمبر 2019، كل أحد في تمام الساعة 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية.