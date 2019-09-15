“مياس” ترفع اسم لبنان في بريطانيا.. والحريري ابرز المهنئين

بعد ان ابهرت فرقة “مياس” اللبنانية بقيادة الشاب نديم شرفان، الجمهور اللبناني والعربي بعروض مميزة قدمتها في الموسم السادس من برنامج المواهب Arab’s Got Talent، وبعد ان تمكنت بفضل عروضها الرائعة بخطف اللقب، لم تكتفِ الفرقة بهذا النجاح ولم يتوقف طموح افرادها عند هذا الحد، بل ارادت ان تخبر العالم اجمع عن ابداع الشعب اللبناني وعن الفن الراقي الذي تحمله الفرق اللبنانية، فحزم الفريق امتعته وتوجه الى بريطانيا للمشاركة في النسخة البريطانية من البرنامج.

وكما كان متوقعًا، قدمت الفرقة عرضاً مبهرًا، استطاعت من خلاله ان تسحر لجنة التحكيم الذين اشادوا بابداع كل عنصر من عناصر الفرقة والتجانس بين الراقصات، حتى انهم تمنوا لو لم ينتهِ العرض نظرًا للانسجام الكبير الذي كان جليًا على كل عضو من اعضاء لجنة التحكيم البريطانية.

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الفيديو لاقى تفاعلاً كبيرًا وانتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث راح اللبنانيون يعبّرون عن فخرهم بهذه الفرقة وكل عناصرها على الصورة المميزة للبنان التي نقلوها الى العالم.

من بين المهنئين، برز اسم رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي نشر الفيديو على حسابه عبر موقع تويتر، ارفقه بالتعليق التالي: “عندما يرفرف علم لبنان”، غامزًا الى الابداع والفن الذي قدمته الفرقة لي بريطانيا، رافعة بالتالي اسم لبنان عالياً.