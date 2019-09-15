شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جينيفر لوبيز تحتفل بفيلمها Hustlers بكعكة مبتكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز بفيلمها الجديد " Hustlers " وذلك في اجواء مذهلة لا يمكن ان تنساها وذلك في ميامس ، فقد تم تصميم " كعكة " ضخمة من أجل لوبيز البالغة من العمر ( 50 عام ) وقد زينت ببعض رسومات "راقصات الـ pole dancer" ، كما ظهرت بعض الدولارات التي تحمل صورة لوبيز حول " الكعكة".

وظهرت النجمة جنيفر لوبيز بعدد من الصور التي التقطتها بالاحتفال وكأنها في حالة ذهول من الفرحة .

فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جينيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم.

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جنيفر لوبيز



جنيفر لوبيز



لوبيز