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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جينيفر لوبيز تحتفل بفيلمها Hustlers بكعكة مبتكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز بفيلمها الجديد " Hustlers " وذلك في اجواء مذهلة لا يمكن ان تنساها وذلك في ميامس ، فقد تم تصميم " كعكة " ضخمة من أجل لوبيز البالغة من العمر ( 50 عام ) وقد زينت ببعض رسومات "راقصات الـ pole dancer" ، كما ظهرت بعض الدولارات التي تحمل صورة لوبيز حول " الكعكة".
وظهرت النجمة جنيفر لوبيز بعدد من الصور التي التقطتها بالاحتفال وكأنها في حالة ذهول من الفرحة .
فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جينيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم.
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
لوبيز
لوبيز
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