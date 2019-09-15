شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثروة تومى لى جونز فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم العالمى تومى لى جونز مسيرته الفنية من مسارح برودواى " Broadway " وهى المرحلة التى استطاع فيها جونز أن يخطف الأضواء نحوه ويحقق نجاحا كبيرا يؤهله للعمل بصناعة السينما.
وبعد تقديمه سلسلة من الأعمال الناجحة كون ثروة طائلة ، واليوم احتفالا بعيد ميلاد تومي لي جونز الـ 73 نكشف عن ثروة النجم الشهيرة التي لا يعرفها الكثيرون، فقد أشار موقع "سيليبرتى ورث" إلى أن ثروة تومى لى جونز وصلت إلى 85 مليون دولار أمريكى.
يذكر أن تومى لى جونز بدء مسيرته الفنية فى 1969 و من أبرز الافلام التي قدمها : " The Company Men " و " In the Electric Mist " و " The Family " و " Criminal " و " The Package " و غيرها.
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