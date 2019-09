شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر رسمى للمسلسل المعاد إنتاجه Are You Afraid of the Dark والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة Nickelodeon تريلر رسمي وجديد لمسلسلها المعاد إنتاجه Are You Afraid of the Dark? ، ومن المقرر طرح أولى حلقات المسلسل يوم 11 أكتوبر المقبل. استنادًا إلى المسلسل التلفزيوني الذى طرح فى "التسعينيات"، ستتبع المسلسل المحدود أعضاء جمعية منتصف الليل الجديدة، الذين يروون قصة مرعبة عن كرنفال الموت وعميد الحلبة الشرير السيد توبهات، فقط لمشاهدة القصة المروعة التي تأتي في الحياة بشكل مخيف. وتشمل قائمة الممثلون ليليانا وراي وسام آش أرنولد وميا تشيك وجيريمي تايلور وتمارا سمارت ورافائيل كاسال، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

