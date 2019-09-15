شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "اللى عليهم العين" لـ خالد سرحان 26 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق عرض مسرحية "اللى عليهم العين" للفنان خالد سرحان، على إحدى مسارح التجمع الخامس، والتى تنطلق فى حفلات الماتينيه فى تمام الساعة السادسة مساء بدءا من يوم 26 سبتمبر الجارى.

"اللى عليهم العين" هى أول عرض مسرحى لفريق البنات الغنائى "بهججة" الذى ظهر قبل سنوات قليلة ولفت الانتباه بأغنياته التى تمزج بين الطابع الشعبى والموسيقى الشبابية الحديثة بروح مرحة وساخرة وسيشاركهم البطولة الفنانان خالد سرحان وليلى عز العرب فى إطار كوميديا غنائية اجتماعية، وهى من تأليف حاتم حسين وألحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقى وإخراج محسن رزق.

وتدور أحداث المسرحية حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذى يكتشف بعد وفاة زوجته انه لا يعرف شيئاً عن حياة بناته الأربع "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله.. فى الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب.. من جانبه يحاول التقرب من البنات لإقناعهن بتغيير حياتهن لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحا، ولكن رحلته داخل العالم السرى لبناته تؤدى بالجميع إلى مفاجآت غير متوقعة تصل إلى ذروتها فى اليوم الذى يتم فيه الإعلان عن حصوله على المنصب المرموق.