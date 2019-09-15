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شكرا لقرائتكم خبر عن فى نزهة رومانسية مع بلوم.. كاتى بيرى فى ماليبو بفستان سعره 300 جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاتى بيرى قررت أن تقضى بعض الوقت بحرية تامة وكان السبيل الوحيد لذلك هو أن تخفى ملامحها حتى لا يتعرف عليها أى شخص، إلا أن مصورى " البابارتزى " أسقطوا خطة كاتى بيرى .
لتقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور لكاتى بيرى البالغة من العمر ( 34 عاما ) وهى بصحبه خطيبها النجم أورلاندو بلوم وذلك من أجل تناول عشاء فى أجواء رومانسية فى ماليبو .
ظهرت كاتى بيرى مرتديه قبعة تخفى جزءا من وجهها اضافة إلى فستان طويل وفضفاض باللون الأصفر وهو واحد من أرقى تصميمات دار أزياء " Ace & Jig " ووصل سعره إلى 300 جنيه إسترلينى .
النجمة كاتي بيري
اورلاندو بلوم
كاتي بيري
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