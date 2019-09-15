شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يغنى مع الفرنسى مترى جيمس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح أغنيته الأخيرة "إنساى" التى جمعته بالمطرب سعد المجرد والتى حققت نسب مشاهدة عالية يحضر النجم محمد رمضان لدويتو غنائى جديد يجمعه بالمطرب الفرنسى مترى جيمس خلال الفترة المقبلة ويقدمه بشكل مختلف عليه تماما عن أعماله السابقة .

ويعرض للنجم محمد رمضان حاليا فى السينمات فيلم "الكنز2" من بطولة محمد سعد وروبى وهند صبرى، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

محمد رمضان احتفل مؤخرا بوصول قناته الرسمية على يوتيوب، إلى 2 مليار مشاهدة، وكان النجم محمد رمضان قد أحيا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى مؤخرا بحضور محبيه.

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كما عُرض لمحمد رمضان مؤخرًا مسلسل "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.