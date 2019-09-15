شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإعلان عن جوائز مهرجان تورنتو بدون حفل ختام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، إلغاء حفل الختام وتوزيع الجوائز للدورة الـ44 التى بدأت منذ يوم 5 إلى 15 من شهر سبتمبر الجارى، المقرر له اليوم الأحد، والإعلان عن الفائزين بجوائز هذا العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان، سواء جائزة اختيارات الجمهور أو لجنة الحكام.
واتخذ مهرجان تورنتو هذا القرار بعد مغادرة العديد من صناع الأفلام والنقاد المدينة الكندية بعد أكثر من أسبوع من انعقاد المهرجان، وسوف تمنح إذاعة الجوائز عبر وسائل التواصل الاجتماعي صناع الأفلام والجماهير فرصة للاحتفال والمشاركة بفرحة الفوز في نفس الوقت.
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