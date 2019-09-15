صور.. لطيفة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة لطيفة، على الإدلاء بصوتها في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بتونس.
ونشرت لطيفة، صورًا لها عقب الإدلاء بصوتها، ليظهر الحبر الفسفوري على إصبعها، عبر حسابها على"تويتر" وعلقت:"ربي يحمي تونس، الانتخابات الرئاسية بتونس".
يذكر أن، الانتخابات الرئاسية في تونس، أجريت مبكرًا، نتيجة لوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في يوليو الماضي، حيث يُنافس عبد الفتاح مورو 23 مُرشحًا آخرين، بينهم امرأتان هما عبير موسى وسلمى اللومي الرقيق.
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