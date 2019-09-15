محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الحساب الرسمي لـ"أبلة فاهيتا" بموقع "إنستجرام"، بوستر حفلاتها القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتبت فاهيتا في تعليقها على البوستر: "بعد نجاح حفل "جينيفر لوبيز" في الساحل، رايحة أعمل تلات حفلات في أمريكا آخر أكتوبر وأول نوفمبر، تبادل ثقافي وشغل تصدير".
يُذكر أن "أبلة فاهيتا" هي شخصية كارتونية مصرية، وهي تظهر كربة منزل اتجهت للإعلام، وتظهر في المهرجانات الفنية، وكان أول ظهور لها في عام 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر تبادل ثقافي| "أبلة فاهيتا" ترد على "جينيفر لوبيز" بثلاث حفلات في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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