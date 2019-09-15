بعد 15 عامًا.. سليمان عيد يكشف سرًا عن هذا المشهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان سليمان عيد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من مشهد الفرح الشهير في فيلم "الباشا تلميذ"، حين يقف الخفير "سليمان عيد" ويعد المحاضر أثناء الشجار.

وشارك عيد جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بفيديو للمشهد علق عليه: "المشهد ده تم ارتجاله يوم التصوير من فيلم "الباشا تلميذ"".

وعلق المونتير معتز الكاتب على الفيديو: "مونتاجي ده يا سُلم ، بسيوني بسيوني"، ليداعبه سليمان عيد ردًا على ما قاله: "علشان كده الناس حبته".

فيلم "الباشا تلميذ" إنتاج 2004، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، حسن حسني، محمد رجب، مها أحمد، ورامز جلال، من تأليف بلال فضل، وإخراج وائل إحسان.