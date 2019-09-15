إسراء عبدالفتاح تهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت الفنانة إسراء عبدالفتاح، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، الذي احتفل منذ أيام بعيد ميلاده.

وعلقت: "كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أشرف، وعقبال مليون سنة، ودايما في نجاح وسعادة".

ويشتكمل الفنان أشرف عبدالباقي، عروض الموسم الأخير من "مسرح مصر"، بمشاركة نجوم الفن، وأبرزهم حمدي الميرغني، علي ربيع، مصطفى خاطر، كريم عفيفي.