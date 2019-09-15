محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأت الفنانة إسراء عبدالفتاح، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، الذي احتفل منذ أيام بعيد ميلاده.
وعلقت: "كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أشرف، وعقبال مليون سنة، ودايما في نجاح وسعادة".
ويشتكمل الفنان أشرف عبدالباقي، عروض الموسم الأخير من "مسرح مصر"، بمشاركة نجوم الفن، وأبرزهم حمدي الميرغني، علي ربيع، مصطفى خاطر، كريم عفيفي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسراء عبدالفتاح تهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.