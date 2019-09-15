محمد مهران: مشاهدي في "ماكو" أغلبها داخل حمام سباحة ضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

يواصل الفنان الشاب محمد مهران، تصوير فيلمه الجديد "ماكو"، والذي يشارك فيه النجم التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي خولي.

وقال "مهران" في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه بدأ في تصوير مشاهده في فيلم "ماكو" منذ أيام.

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وتابع: "صورت حوالي ثلث مشاهدي في العمل في أحد حمامات السباحة الضخمة، وأستكمل باقي التصوير بداية الشهر المقبل خارج القاهرة".

وأضاف: "فيلم ماكو، تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، حيث يتم تصوير جزء كبير من مشاهد الفيلم في قاع البحر، وتدور قصته حول العبارة سالم إكسبريس".

فيلم "ماكو" بطولة ناهد السباعي، سارة الشامي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.