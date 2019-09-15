26 سبتمبر.. إطلاق مسرحية "إللي عليهم العين" لفريق بهججة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مسرح كايروشو عن استعداده لإطلاق أحدث عروضه "إللي عليهم العين" يوم الخميس الموافق ٢٦ سبتمبر، في التجمع الخامس، إذ ستُعرض المسرحية الجديدة في حفلات الماتينيه السادسة مساءً بينما يتواصل عرض "الملك لير" للفنان الكبير يحيى الفخراني في حفلات السواريه على المسرح نفسه.

"اللي عليهم العين" أول عرض مسرحي لفريق البنات الغنائي "بهججة"، الذي ظهر قبل سنوات قليلة ولفت الانتباه بأغانيه، التي تمزج بين الطابع الشعبي والموسيقى الشبابية الحديثة بروح مرحة وساخرة، وسيشاركهم البطولة الفنان خالد سرحان والفنانة ليلى عز العرب في إطار كوميديا غنائية اجتماعية.

Advertisements

تدور أحداث العرض حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذي يكتشف بعد وفاة زوجته أنه لا يعرف شيئاً عن حياة بناته: "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله، في الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب، فيحاول التقرب منهن لإقناعهن بالتغيير، ولكن رحلته داخل العالم السري لبناته ينتج عنها الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

وفي بيان صحفي، قال مصدر بكايرو شو إن تقديم عمل استعراضي غنائي للشباب يأتي في إطار استراتيجية كايرو شو، التي أعلنتها منذ أول يوم لانطلاقها وهي المساهمة في صناعة مسرح حديث متنوع يستوعب كبار النجوم والشباب جنبا إلى جنب وبمختلف القوالب، إذ تم تقديم الكوميديا الجماهيرية في "٣ أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي، ثم الدراما الكلاسيكية "الملك لير" للفنان يحيى الفخراني، ومسرحية الأطفال not frozen .

"اللي عليهم العين" إخراج محسن رزق وتأليف وأشعار حاتم حسين وألحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقي وديكور كريم مهدي.