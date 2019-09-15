الخميس.. أحمد صلاح حسني ضيف "أسرار النجوم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يحل الفنان أحمد صلاح حسني، ضيفا على برنامج "أسرار النجوم"، على إذاعة نجوم إف إم، يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر.
وروج "حسني" على حسابه الرسمي لتويتر، للبرنامج، قائلا: "حلقة حلوة، إن شاء الله تعجبكوا، مع الإعلامية الجميلة إنجي علي".
يذكر أن فيلم "الممر" هو آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني، وهو من بطولة أحمد عز، محمد فراج، محمد جمعة، إياد نصار، ومن إخراج شريف عرفة.
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