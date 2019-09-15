تراند اليوم : شاهد.. إعلامي مصري شهير يظهر عاريا على مواقع التواصل...

ظهر المذيع الساخر باسم يوسف، عاريا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق باسم على نشره هذه الصورة، قائلا:”النهاردة عدى ست سنين من ساعة ما غيرت للنظام النباتي الصحي (بلانت بيزد)”.

وأضاف :”عمري ما تخيلت ان حييجي اليوم اني ابطل اكل منتجات حيوانية او اكل مصنع و كنت فاكر انس مش حكمل . كان عندي الأسئلة المعتادة : “حاكل ايه، اجيب بروتين منين ، حاعرف برضة أتمرن و العب رياضة، حاعرف احافظ على الكتلة العضلية؟”.

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وتابع باسم :” النهاردة ست سنين و انا باحس اني في أفضل حالاتي الصحية و الجسدية . و السنة دي مختلفة بسبب المبادرة بتاعة بلانت بي اللي ساعدت ناس كتيرة في منطقة من العالم كان صعب ان الناس تقتنع بيها . بعد كام يوم حنكمل الحلقات و حننشر قصص نجاح لناس حاربت مرضها و انتصرت لصحتها “

واختتم باسم حديث قائلا:”دي خطوة صغيرة لناس كتيرة اللي ساعدتنا اننا نعمل اثر كبير في وقت قصير . تابعوا الموضوع و القناة و الصفحة بتاعتنا و ممكن توصلولها من PlantB.tv”.





