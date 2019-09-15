أبو: فاليري أبو شقرا ورفيق علي أحمد شاركا في كليب "عيش يا قلبي" بلا أجر!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 07:41 مساءً - طرح المطرب المصري محمد أبو العينين الشهير بـ "أبو" مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "عيش يا قلبي" وذلك على طريقة الفيديو كليب، وحصدت الأغنية التي تم تصوير أحداثها في مدينة صور اللبنانية ما يقرب من مليونين ونصف مشاهدة بعد شهر واحد من طرحها، وهي من كلمات "أبو" ومحمد سرحان، وألحان وتوزيع مينو، بينما الكليب من إخراج المخرج اللبناني فادي حداد.



اللافت كان مشاركة الفنان اللبناني رفيق علي أحمد والممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري ابو شقرا ضمن أحداث الكليب، وعن ذلك قال "أبو" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": «سافرت أنا والمنتج محمد جابر إلى لبنان وجلسنا قرابة الشهر للتجهيز للكليب، الذي خرج بصورة مرضية للغاية نظراً للحب والتفاهم الذي جمع بين جميع أعضاء فريق العمل، إلى درجة مشاركة الفنان الكبير رفيق علي أحمد في كتابة السكريبت الخاص بالكليب، كما شارك بالتمثيل رفقة الفنانة فاليري أبو شقرا في الكليب دونما تقاضي أي أجر وهو ما أشكرهم عليه».









وعن جديده قال أنه قد تعاقد مؤخراً مع شركة Gamma Music للإنتاج الفني، وهي الشركة المنتجة لأغنية "عيش يا قلبي"، وأنه قد قام بالتحضير لما يقرب من 10 أغاني تحمل أفكاراً منوعة، استعداداً لطرحها مع الشركة قريباً.



وكان "أبو" قد تواجد مؤخراً في حفل شركة "يوتيوب" في "دبي" للاحتفال بإطلاق خدمة "يوتيوب ميوزيك"، بعد أن تمت دعوته من قبل الشركة نظراً لما حققته أغنيته الشهيرة "3 دقات" والتي بلغت عدد مشاهداتها ما يقرب من نصف مليار مشاهدة في عام واحد، وهي الأغنية التي كان قد تم إطلاقها تزامناً مع الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عام 2017.







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