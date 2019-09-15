بالصور.. لطيفة تشارك في الانتخابات الرئاسية بتونس‬⁩ ‬

شاركت الفنانة لطيفة في الانتخابات الرئاسية بتونس‬، حيث نشرت صورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في تونس والثانية بعد الثورة التونسية والتي ينتخب فيها رئيس الجمهورية التونسية السابع في تاريخ البلاد، تشرف على العملية الانتخابية هيئة مستقلة تدعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات في

17 و24 نوفمبر، غير أن المواعيد الانتخابية قد تغيرت في ظل ما فرضته وفاة الرئيس السبسي، فقدمت الانتخابات إلى تاريخ 15 سبتمبر لضمان عدم تجاوز الأجال الدستورية التي تضبط مواعيد إجراء الانتخابات المبكرة على أن لا تقل عن 45 يوما ولا تزيد عن 90 يومًا، وفقًا لما يقتضيه الدستور.

سيتم إجراء جولة ثانية من الانتخابات إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات، أي 50℅ زائد واحد، ولن تتجاوز انتخابات الإعادة في 3 نوفمبر.

يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخراً كليب بعنوان "شاغلني"، و هو من كلمات إبراهيم شتا، وألحان مونتي، وإخراج فادي حداد، كما حقق الكليب نجاحاً باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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