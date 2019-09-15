شاهد.. نادين الراسي تكشف تفاصيل مسلسل "يا مالكًا قلبي"

كشفت الفنانة نادين الراسي عن تفاصيل مسلسلها الجديد "يا مالكا قلبي"، والذي يعد اسم مؤقت له، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومسلسل "يا مالكا قلبي"، مؤلف من ١٠ حلقات، وبطولة كل

من عباس النوري، نادين الراسي، هبة نور، ريم زينو.

وتدور أحداث المسلسل عن مشكلة العقم عند الرجال والنساء في إطار درامي مؤثر، ومن المقرر أن يجسد عباس النوري

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دور الطبيب و صاحب المستشفى.

يذكر أن الفنانة نادين الراسي شاركت سابقًا في بطولة مسلسل "ورد جوري"، وبطولة كل من عمار شلق، رولا حمادة، ستيفاني عطالله، رودريج سليمان، غابريال يمين، كارلا بطرس، جان دكاش، طوني عاد، أسعد رشدان، ريموند عازار، ومن تأليف كلوديا مارشيليان، وإخراج سمير حبشي.