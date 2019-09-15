في ذكرى ميلاده.. سيد حجاب بمكتبة مصر الجديدة

تحيي مكتبة مصر الجديدة احتفالية ميلاد الشاعر سيد حجاب، يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويقدم قدم الاحتفالية الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد، ويشارك أيضا

فى الاحتفالية كل من فرقة "حبايبنا"، و أحمد إسماعيل، و أحمد نبيل، و ريم سيد حجاب، و مرفت الجسري.

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يذكر أن الشاعر سيد حجاب كتب عشرات الأغانى للإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح، وللمطربين

المصريين، كما كتب العديد من الأوبريتات والفوازير المصرية ومن أبرزها: "أرابيسك"، "العائلة"، "بوابة الحلواني"، "ليالي الحلمية"، "أميرة في عابدين"، "المال والبنون"، "شرف فتح الباب"، "الحقيقة والسراب"، "قسم أمين"، كما أصبح عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، و حصل على جائزة "كفافيس الدولية" عن مجمل أعماله.