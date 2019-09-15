ضيعتوا شبابي تتصدر اليوتيوب.. ونشوى مصطفى تحتفل

احتفلت الفنانة نشوى مصطفى بتصدر أغنيتها التي ألقتها بحفل زفاف ابنتها مريم الخميس الماضي بأحد فنادق القاهرة، بتصدرها على موقع الفيديوهات "اليوتيوب"، وتحمل عنوان "ضيعتوا شبابي".

ونشرت مصطفى صورة من فيديو الأغنية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتبت عليها معبرة عن سعادتها بنجاح الأغنية قائلة :"أغنية فرح مريم بقت ترند"، وتفاعل معها الجمهور وانهالت تعليقات الإعجاب بالأغنية وعبارات التهاني بالزفاف.

وفاجأت نشوى مصطفى ضيوفها بفرح ابنتها أغنية تم تركيب كلماتها العربية

على اللحن العالمي لأغنية شاكيرا "Waka Waka"، وانتشرت فيديوهات عدة من الفرح على المواقع المختلفة ويظهر خلالها الفنانين يشاركوا نشوى الرقص والفرحة بابنتها.

وشارك عدد كبير من المشاهير فرحة نشوى مصطفى بابنتها منهم:"هاني رمزي وياسر جلال، منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب والفنانة سلوى محمد علي وغيرهم من نجوم الوسط الفني.

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وكانت مصطفى غنت في شهر يوليو الماضي في فرح

ابنها عبد الرحمن أغنية ساخرة تحذر فيها عروسه من غضبه منها بجانب تحولها لشخص آخر عندما قامت بأي شيء يثير ضيقه، ونالت إعجاب الجمهور، وكان قد حضر حفل الزفاف: ماجد الكدواني، منال سلامة، إدوارد، أنوشكا، رانيا فريد شوقي، إيمي سالم، عزة مجاهد، علي ربيع ولقاء سويدان وإدوارد ورانيا فريد شوقي.

وكانت آخر أعمال نشوى مصطفى عرضها المسرحي "سيلفي مع الموت" الذي لاقى استحسان الجمهور وحضره عدد كبير من نجوم الفن، وتسلمت عنه درع مهرجان الفجيرة الدولي بالإمارات العربية المتحدة، كما تنتظر مصطفى عرض أولى حلقات برنامجها الجديد "أمي ولا مراتي" قريبًا.