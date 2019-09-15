أحمد عمارة يحصد جائزة أفضل دكتور صحة نفسية في مهرجان الفضائيات

حصل الدكتور أحمد عمارة، علي جائزة أفضل دكتور في مجال الصحة النفسية والسعادة من مهرجان الفضائيات بدورته العاشرة، والتي تولي رئاستها الإعلامي أحمد عليوة.

برز اسم الدكتور أحمد عمارة في مجال الصحة النفسية والسعادة، حتى أصبح من أكثر الشخصيات البارزة في المجتمع في مجال الطاقة، إذ قدّم عددًا لا بأس به من الحلقات التلفزيونيّة التي وصل عددها إلى ما يقرب من 450 حلقة في مختلف البلدان العربية

على الهواء مباشرة، كما أنّه يعد صاحب أكبر محتوى في مجال الطاقة والتطوير والنجاح والسعادة.

أما عن قوته وتأثيره على مواقع التواصل الاجتماعي، استطاع "عمارة" أن يحصد عددًا كبيرًا من المتابعين عبر حساباته الشخصيّة "إنستجرام"، "سناب شات"، "تويتر" و"فيسبوك"، حتى أصبح له عدد متابعين من جميع دول العالم، تعدّوا الـ 4 ملايين متابع، يتشاركون معه

كل ما هو جديد.

جمهور دكتور أحمد عمارة، يقصدون محاضراته بشكل كبير، حيث يرفع شعار "كامل العدد"، ومن أبرز المحاضرات التي نالت نجاحًا كبيرًا كانت محاضرة منذ 3 أشهر بالجزائر تتركّز على مجال تطوير الشباب والنجاح والسعادة في الحياة، وكانت من أبرز المحاضرات التي تمّت في منطقة المغرب العربي "تونس- المغرب- الجزائر".

وفي الإمارات منذ شهر فبراير الماضي، ألقى "عمارة" أكبر المحاضرات في الإمارات، وقتها، وحضرها 5000 شخص، إضافة إلى ذلك فقد حاضر الدكتور أحمد عمارة بمحافظة الإسكندرية بمصر بمكتبة الإسكندرية والتي كان لها تأثير قوي.