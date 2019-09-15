"فتاة الأحلام" ينتزع صدارة بوليوود في ثاني أيامه

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وفاء فاروقالأحد 2019/9/15 07:51 م بتوقيت أبوظبي
الممثل الهندي أيوش مان كورانا
نجح الممثل الهندي أيوش مان كورانا في انتزاع صدارة شباك تذاكر بوليوود بعدما حقق فيلمه "فتاة الأحلام" 170 مليون روبية "٢.٥ مليون دولار" في ثاني أيام عرضه متخطيا أفلام "ساهو" و"تشيتشوري" و"شابتر تو".
واكتمل حجز الفيلم لليوم الثالث على موقع حجز التذاكر الأول في الهند "بوك ماي شو"، في مؤشر على أن الفيلم لن يتخلى عن صدارته بسهولة.
وتدور أحداث الفيلم الذي طُرح في ١٣ سبتمبر/أيلول حول أيوش مان كورانا الشاب الذي تحول إلى فتاة أحلام العديد من الشباب بعد خدعة قام بها مع صديق له عن طريق الهاتف، وتتحول الأحداث بشكل كوميدي حتي يصبح كورانا هو رمز الحب في العديد من قصص الرومانسية.
ويشارك كورانا بطولة الفيلم نوشرات بهاروتشا ومانجوت سينج، وهو من إخراج راج شانديليا.
وحقق الإعلان الترويجي للفيلم ٣٠ مليون مشاهدة، بينما حققت أغنية الفيلم "ديل كا تليفون" ١٠ ملايين مشاهدة.
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