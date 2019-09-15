بالصورة- ايميه صياح حامل بطفلها الأول

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Sep 15, 2019
بشكل مفاجئ، أعلنت مقدمة البرامج والممثلة ايميه صياح اليوم الأحد، 15 ايلول، انتظارها مولودها الاول.
زفت ايميه الخبر السعيد عبر حسابها على انستغرام حيث قامت بنشر صورة تجمعها مع زوجها فريد نجار.
نذكر ان ايميه صياح تزوجت من السيد فريد نجار في عام 2014.
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