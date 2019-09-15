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شكرا لقرائتكم خبر عن فى 10 صورة.. كاردى بى تشعل الأجواء بفعاليات Music Midtown festival والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف نجمة الراب الشهيرة كاردي بي بأنها دائمًا تستعرض منحنيات جسدها بملابس ضيقة وتثير دائمًا الجدل إضافة إلى طريقة رقصة التي يصفها البعض بـ"المبتذلة".
أحيت أمس كاردي بي حفلاً ضخمًا ضمن فعاليات Music Midtown festival الذي أقيم في أتلانتا بجورجيا، فقدمت كاردي البالغة من العمر 26 عامًا مجموعة من أشهر أغنايها التي تفاعل معها الحضور بشكل واضح وكان تحيطها عدد من الراقصات الآتي قدمن شاركن معها بالاستعراضات .
كانت كاردي بي ترتدي "JUMPSUIT" باللون الفوشيا، كما فضلت أن تظهر بشعر مستعر باللون الأسود وينتهي باللون الفوشيا .
كاردي بي
كاردي بي
كاردي بي
كاردي بي
كاردي بي
كاردي بي
كاردي بي
كاردي بي
كاردي بي
كاردي بي
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