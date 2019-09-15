شكرا لقرائتكم خبر عن مجرم أمريكى نسخة طبق الأصل من شخصية والتر وايت في Breaking Bad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت صورة لرجل مطلوب من قبل الشرطة الأمريكية بصورة كبيرة، بسبب التشابه بينه وبين شخصية والتر وايت من مسلسل Breaking Bad، الذى قام بإدائها الممثل الأمريكي برايان كرانستون.



walter white

الرجل يدعى تود دبليو باريك جونيور، مطلوب في تهم متعلقة بالمخدرات، وشاركت الشرطة في جاليسبورج، إلينو، على صفحة "فيس بوك" الخاصة بهم، بـ صورة الرجل التي سرعان ما انتشرت حول العالم سريعًا، حسبما نشر موقع "newsweek".



المجرم الأمريكى شبيهه والتر وايت

مسلسل Breaking Bad، بطولة الممثل العالمى بريان كرانستون، والممثل آرون بول، ومن تأليف فينيس جيليجان، وتدور أحداثه حول مدرس كيميائي مصاب بالسرطان وسرعان ما تورطه الأحداث مع أحد الأشخاص الذى يساعده فى صناعته وتركيب المخدرات من مخدر الميثامفيتامين، وعرض لأول مرة عام 2008 وحتى عام 2013.

وفى سياق متصل يتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.