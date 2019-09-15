شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يكرم النجمة لبلبة في "سينما مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المخرج خالد جلال، النجمة لبلبة عقب مشاهدتها لمسرحية "سينما مصر" بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية بحضور الفنان الإماراتي إسماعيل عبد الله، والفنان الفلسطيني غنام غنام والإعلاميتين المصريتين أسماء الحبشي وريهام سالم بالتليفزيون المصري .

النجمة لبلبة أشادت بالعمل المسرحي وبفريق العمل قائلة: "خالد جلال مبدع ويقدم مع كل عرض مسرحي مواهب متميزة وشاملة فنيًا للوسط الفني وأنا دائمًا استمتع بكل مسرحياته".

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وأضافت: "سينما مصر تقدم تاريخ مصر من خلال السينما وتؤكد أن تأثير مصر وقوتها في فنونها وأنها كانت وما زالت وستستمر مؤثرة ورائدة في كل المجالات فتحيا مصر وتحيا السينما المصرية.

العرض المسرحي "سينما مصر" يتناول مشهدًا من فيلم "4 بنات وضابط" والذي شاركت النجمة لبلبة في بطولته مع نعيمة عاكف وأنور وجدي وزينات صدقي بالإضافة لمشاهد كثيرة من السينما المصرية لأهم الأفلام التي تشكل تراث وتاريخ السينما .

مسرحية "سينما مصر" عرض تخرج الدفعة الثانية "قسم تمثيل" بمركز الإبداع الفنى والتى يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصر السينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبار النجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الأداء.