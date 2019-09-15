شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تكشف لـ"الخليج 365" سبب ارتدائها تيشرت "شعب الهريسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدت الفنانة التونسية هند صبرى، تيشرت أبيض يحمل عبارة " شعب الهريسة " أثناء تواجدها اليوم بمقر السفارة التونسية بالقاهرة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية ، وأوضحت لليوم السابع ، أنها حرصت على ارتداء هذا التيشرت لأنه يحمل شيئا من فلكلور الشعب التونسي الذى تكن له كل تقدير وحب ، فالهريسة تعنى الشطة" ، و هى من أكثر التوابل المفضلة لدى الشعب التونسي ويشتهرون بعشقهم الهريسة أو "الشطة".



هند صبرى مع محررة الخليج 365

أضافت صبرى فى تصريحاتها اليوم ؛ أنها فخورة بالمرأة التونسية لأنها تثبت قوتها دائما فى مختلف المجالات ؛ وعى دائما متمكنة وممكنة، مؤكدة أن المرأة فى تونس تتمتع بحس وطنى عالى وهذا واضح من مشاركتها فى التصويت ولكن بالنسبة للمرشحات كنا نتمنى حجم مشاركة أفضل وهذا ما نتوقعه ونتمنى أن تكون مشاركتها أفضل فى المستقبل.

وأضافت هند فى تصريحاتها ، اليوم ، أن المشاركة فى الانتخابات واجب حتمى لكل مواطن تونسى من أجل مستقبل بلدهم و تحقيق حلم كل التونسيين فى الوصول إلى الاستقرار، وأضافت " فيه تونسيين دفعوا تمن غالى عشان اليوم ده"، ونأمل أن تمر المرحلة بشفافية و نزاهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

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هند صبرى تدلى بصوتها

أضافت صبرى ؛ فى تصريحات خاصة لليوم السابع أثناء إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية لتونس اليوم، أنه أيا كانت النتيجة فسوف نحترمها جميعا لأنها تعبر عن إرادة شعب تونس، وأكدت أن تونس مقبلة على مرحلة حاسمة فى تاريخها ونحن مدركين حجم الصعوبات التى تواجهنا و بدأت التحديات منذ عامين لكننا واثقون اننا نسير فى طريق تحقيق الديمقراطية.

وأكدت أن "كل التونسيين لازم يقفوا جنب بلدهم للوصول إلى نتيجة يكون الكل راضيا عنها"؛ معربة عن تمنياتها لبلدها بالاستقرار والأمن والأمان.

من جهة أخرى حرصت الفنانة هند صبرى على مشاركة متابعيها على انستجرام صورها بالحبر الفسفوري عقب إدلائها بصوتها اليوم فى الانتخابات الرئاسية وعلقت على الصورة بعبارة "انتخابات تونس".