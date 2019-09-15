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كرم جابر ينشر صورة مع شيكو من حفل زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر كرم جابر، لاعب منتخب المصارعة، صورة تجمعه بالفنان شيكو من حفل زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد الذى أقيم منذ يومين، عبر صفحته على فيس بوك وعلق عليها قائلا، "شيكو الجميل" .

كرم جابر حقق العديد من الميداليات، أبرزها ذهبية أوليمبياد أثينا 2004، بعد انقطاع عن الميداليات الذهبية منذ عام 1948، وحقق فضية أوليمبياد لندن 2012، بخلاف البطولات الأفريقية والعربية والدولية التى حققها مع منتخب المصارعة الرومانية.

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واتجه كرم جابر إلى التمثيل وشارك فى العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال، و"حملة فرعون"، و"ليلة هنا وسرور"، وفيلم كازابلانكا مع أمير كرارة، وغيرها من الأعمال.

 


كرم جابر وشيكو

 

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