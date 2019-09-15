شكرا لقرائتكم خبر عن هل خضع براد بيت للعلاج بالليزر لجعل نفسه يبدو أصغر سنا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل خضع براد بيت للعلاج بالليزر وجراحة التجميل لجعل نفسه يبدو أصغر سنا؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية ، و هو ما نفاه تماما موقع " جوسيب كوب" المسئول عن مراجعة الشائعات المنتشرة حول نجوم هوليوود و التأكد من صحتها ،حيث أكد الموقع أن ما يتم تداوله ما هو إلا شائعة سخيفة .

بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " تقريرا يؤكد أن براد بيت خلال ظهوره الفترة الماضية ظهر و كأنه يبدو أصغر سنا بشكل غريب ، و هو ما زاد من تكهنات خضوعه لبعض التعديلات التجميلية .