هل خضع براد بيت للعلاج بالليزر لجعل نفسه يبدو أصغر سنا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل خضع براد بيت للعلاج بالليزر وجراحة التجميل لجعل نفسه يبدو أصغر سنا؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية ، و هو ما نفاه تماما موقع " جوسيب كوب" المسئول عن مراجعة الشائعات المنتشرة حول نجوم هوليوود و التأكد من صحتها ،حيث أكد الموقع أن ما يتم تداوله ما هو إلا شائعة سخيفة .
بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " تقريرا يؤكد أن براد بيت خلال ظهوره الفترة الماضية ظهر و كأنه يبدو أصغر سنا بشكل غريب ، و هو ما زاد من تكهنات خضوعه لبعض التعديلات التجميلية .
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