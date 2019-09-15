شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دور كريم قاسم فى حكاية "مين طفى النور" من "نصيبى وقسمتك 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان كريم قاسم من تصوير مشاهده فى حلقات الحكاية الخامسة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "مين طفى النور"، حيث يعود كريم قاسم للمشاركة في الجزء الثالث من المسلسل بعد النجاح الذي حققته حكاية "نظرة فابتسامة" فى الجزء الثانى والتى قدمها مع شيري عادل وأحمد العوضى.



كريم قاسم وملك قورة فى كواليس المسلسل

ويشارك كريم قاسم بطولة حكاية "مين طفى النور" التى كتبها عمرو محمود ياسمين ويخرجها مصطفى فكرى، كلا من ملك قورة وسهر الصايغ ويجسد كريم فى الأحداث دور شخص يدعى "ربيع" يعمل كومبارس يحاول تحقيق حلمه في أن يكون ممثلا مشهورا، ومن المقرر عرض حلقات الحكاية فى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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ويعرض لكريم قاسم حالياً فيلم "ولاد رزق 2" والذى يحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الايرادات، كما ينتظر عرض مسلسل مملكة أبليس، وقريباً عرض فيلمه العالمي "سواح" في دور العرض في فرنسا وبلجيكا، اضافة إلى أن فيلمه "ليل/خارجي" يكمل عروضه في دور العرض العربية والمهرجانات الدولية، كما يحضر الآن للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ".