شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها..ماذا قالت شريفة فاضل عن عزلتها وعدم زيارة الفنانين لها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى هدوء تعيش فى عزلتها منذ سنوات، لا تكاد تخرج من غرفتها ، تتحدث قليلا فتشعر فى حديثها بمدى تصالحها مع نفسها ومع الزمن وتغيراته وآثاره على البشر.

إنها سلطانة الطرب وأم البطل الفنانة الكبيرة شريفة فاضل التى تحتفل بعيد ميلادها اليوم حيث ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 15 سبتمبر عام 1938.

Advertisements

ورغم غيابها وابتعادها عن الأضواء منذ سنوات إلا أن صوتها دائمًا حاضر فى حياتنا وفى أهم المناسبات، يملأ الشوارع والبيوت فى أواخر شهر رمضان وهى تردد « تم البدر بدرى»، تبكينا وتسعدنا أغنيتها «أم البطل» فى الانتصارات ومع صعود الشهداء الأبرار إلى الجنة، تملأنا فرحا ونحن نستمع إلى أغنيتها «مبروك عليك يامعجبانى ياغالى»، كما أصبحت أغنياتها ومنها «فلاح كان فايت بيغنى»، «حارة السقايين»، «وآه من الصبر وأه»، «وآه يالمكتوب» و«الليل» علامات فى تاريخ الطرب.

ورغم حالة العزلة التى تعيشها سلطانة الطرب إلا أنها متصالحة مع نفسها، وقالت شريفة فاضل بصوت يملؤه الحزن وتظهر من بين نبراته علامات الإرهاق والمرض والتسليم بأن الزمن لم يعد كما كان فى أخر حوار أجرته معنا :« أنا كبرت وتعبانة واللى بيكبر ماحدش بيفتكره ولا يزوره، بتوع زمان راحت عليهم، الدنيا تلاهى وماحدش فاضى لحد، أنا خلاص راحت عليا ومش هاخد زمنى وزمن غيرى، كفاية إن الناس بتسمعنى لحد دلوقت"