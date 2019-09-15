أحمد مراد: لم أنته من المعالجة الدرامية لـ"كيرة والجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن المخرج مروان وحيد حامد، والكاتب أحمد مراد، عن تعاون جديد يجمعهما، بعنوان "كيرة والجن"، عن رواية "مراد" الشهيرة "1919".

وقال الكاتب أحمد مراد في تصريح خاص لمصراوي، إنه لم يتحدد حتى الآن موعد بدء تصوير الفيلم.

وتابع: "أنا حاليا في مرحلة الكتابة، ومازلت في مرحلة عمل تعديلات ومعالجة درامية لأحداث الرواية".

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وأوضح الكاتب الشاب، إلى أن أي تحويل من رواية إلى دراما سينمائية، لابد فيها من وجود تعديلات، لأن صناع العمل يدخلون تحت إطار الزمن والموسيقى، ومن المؤكد وجود بعض "التظبيط" والتطوير عن النص الأصلي.

واختتم حديثه قائلا: "سنعلن عن كل التفاصيل، بعد الانتهاء من المعالجة ودخول العمل مرحلة التنفيذ".

يذكر أن العمل هو الخامس الذي يجمع بين الكاتب أحمد مراد، والمخرج مروان حامد، ويقوم ببطولة الفيلم أحمد عز، وكريم عبدالعزيز.